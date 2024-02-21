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Эти ошибки в загранпаспорте могут стоить вам путешествия. Юрист Наумов перечислил, из-за чего вас могут развернуть на российской границе

Юрист Наумов назвал неверное место рождения самой частой ошибкой в загранпаспорте, из-за которой не выпустят за границу

1:38
Туризм » Путешествия

Место рождения, указанное неправильно, может стоить путешествия — с этой ошибкой в загранпаспорте пограничники могут развернуть туриста и не выпустить за пределы России. Об этом Pravda.Ru сообщил адвокат Международной правовой компании Виктор Наумов.

Юрист Наумов назвал неверное место рождения самой частой ошибкой в загранпаспорте, из-за которой не выпустят за границу
Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"То есть человек родился ещё в Советском Союзе, город типа Свердловск (Екатеринбург). Вот эти ошибки. И поэтому этот документ является действительно недействительным, его надо менять. Это технические ошибки. А во всем остальном там нет особых проблем, о которых надо разговаривать. Нужно проверять документ при получении", — отметил собеседник Pravda.Ru.

По словам юриста, среди ошибок, из-за которых россиян могут не выпустить за границу — неверная дата рождения, ошибки в фамилии (например, вместо буквы "е" написана "и"). Неправильный шрифт в документе также может стать причиной, по которой путешественника не выпустят за границу.

"Это твой документ официальный. То, что ты сдавал документы, там же тоже печатают люди. И, возможно, они там ошибку
просто допустили. Это орфографические ошибки — их тоже нельзя. Это личность человека. Эту личность нужно идентифицировать. Без этого никак нельзя", — заключил Наумов.

Ранее стало известно, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах. На границе стали разворачивать путешественников с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали в период с 2023 по 2024 год. 

Оформление загранпаспорта: Шаг за шагом
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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