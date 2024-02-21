Россиян перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах

Shot: граждан РФ начали разворачивать на границе из-за шрифта в загранпаспортах

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при выезде из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах, передаёт Telegram-канал Shot.

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С проблемой сталкиваются в основном те соотечественники, которые получили паспорта старого образца, то есть без биометрии. Туроператоры пояснили, что из-за технических сбоев часть выданных в период 2023–2024 года документов имеют не тот шрифт цифр. Помимо этого, в паспортах наблюдаются опечатки. Претензии предъявляются, обычно, к двум цифрам — 1 и 7. У первой внизу появилась черта, которой не должно быть, а у второй — нет необходимого изгиба. Есть и другие опечатки, в частности, недавно туристу из Екатеринбурга вместе с семьёй отказали в вылете в Дубай из-за неверного указания кода пола в документе, удостоверяющем личность.

Недочёты стали фиксировать благодаря введенным в конце прошлого года новым нормативам проверки загранпаспортов. Эта ситуация вызывает значительный дискомфорт для туристов, которые вынуждены переносить или отменять свои поездки из-за технических проблем с документами.