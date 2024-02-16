Куда дешевле всего поехать за границу весной 2024 года

Российский союз туризма назвал Египет лучшим направлением для весеннего отдыха

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Российском союзе туризма были представлены доступные варианты для отдыха за границей в предстоящую весну. По словам вице-президента Российского союза туризма Дмитрия Горина, наиболее выгодным вариантом для россиян будет поездка в Египет.

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"Средняя стоимость отдыха в Египте ниже, чем в других странах. За путешествие на неделю на двоих, включая перелет, можно найти предложения от 100 тысяч рублей", — отметил он.

Европейские туристы, опасаясь ситуации на Ближнем Востоке, массово отказываются от поездок на египетское побережье, что заставляет местные отели предлагать скидки от 20 до 40%.

"Следует отметить, что популярные курорты Египта, такие как Шарм-эш-Шейх и Хургада, находятся на расстоянии 800-1000 километров от границы с Израилем", — добавил Горин.

Он также предупредил, что к концу марта стоимость отдыха в этой стране увеличится, поэтому лучше покупать путевки заранее, в межсезонье, чтобы избежать роста цен в апреле и мае.

Помимо Египта, весной популярны будут ОАЭ, Таиланд, Турция, Мальдивы и Шри-Ланка, а также вызывают интерес Маврикий и китайский остров Хайнань. Средняя стоимость отдыха на этих направлениях составляет 150-250 тысяч рублей за неделю на двоих, включая авиабилеты, но конечная цена может варьироваться в зависимости от курсов валют, сезона и уровня отелей.

По мнению Горина, начиная с весны, россияне будут активнее путешествовать за границу, особенно учитывая возможность сэкономить при раннем бронировании пакетных туров со скидкой 10-40% на поздние весенние и летние поездки.