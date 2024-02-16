В Российском союзе туризма были представлены доступные варианты для отдыха за границей в предстоящую весну. По словам вице-президента Российского союза туризма Дмитрия Горина, наиболее выгодным вариантом для россиян будет поездка в Египет.
"Средняя стоимость отдыха в Египте ниже, чем в других странах. За путешествие на неделю на двоих, включая перелет, можно найти предложения от 100 тысяч рублей", — отметил он.
Европейские туристы, опасаясь ситуации на Ближнем Востоке, массово отказываются от поездок на египетское побережье, что заставляет местные отели предлагать скидки от 20 до 40%.
"Следует отметить, что популярные курорты Египта, такие как Шарм-эш-Шейх и Хургада, находятся на расстоянии 800-1000 километров от границы с Израилем", — добавил Горин.
Он также предупредил, что к концу марта стоимость отдыха в этой стране увеличится, поэтому лучше покупать путевки заранее, в межсезонье, чтобы избежать роста цен в апреле и мае.
Помимо Египта, весной популярны будут ОАЭ, Таиланд, Турция, Мальдивы и Шри-Ланка, а также вызывают интерес Маврикий и китайский остров Хайнань. Средняя стоимость отдыха на этих направлениях составляет 150-250 тысяч рублей за неделю на двоих, включая авиабилеты, но конечная цена может варьироваться в зависимости от курсов валют, сезона и уровня отелей.
По мнению Горина, начиная с весны, россияне будут активнее путешествовать за границу, особенно учитывая возможность сэкономить при раннем бронировании пакетных туров со скидкой 10-40% на поздние весенние и летние поездки.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...