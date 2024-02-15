Откройте для себя Курган на экскурсионных автобусах 24/7

В Кургане планируют запустить круглосуточные экскурсионные автобусы. Идею о таких маршрутах представил замначальника управления культуры области Алексей Гудков в ходе пресс-конференции по туризму, проходившей в городской мэрии.
Эти автобусы будут обслуживать маршруты по городу аналогично тем, что используются в новогодние праздники. Посетители региона смогут насладиться осмотром достопримечательностей столицы Зауралья и затем отправиться в увлекательные точки округов.
Один из таких круглосуточных маршрутов может быть посвящен патриотическим местам и мемориалам города, сообщает информационный портал "Область 45".
Необходимо отметить, что Курган поднялся в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта и теперь занимает 79-е место, что на шесть позиций выше, чем ранее.
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