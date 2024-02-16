Откройте для себя Курган на экскурсионных автобусах 24/7. Власти города решили открыть их по аналогии с новогодними

В Кургане появятся экскурсионные автобусы, работающие круглосуточно

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кургане планируют запустить круглосуточные экскурсионные автобусы. Идею о таких маршрутах представил замначальник управления культуры области Алексей Гудков в ходе пресс-конференции о туризме, проходившей в городской мэрии.

Фото: TG-канал Евгения Тишковца

Эти автобусы будут обслуживать маршруты по городу аналогично тем, что используются в новогодние праздники. Посетители региона смогут насладиться осмотром достопримечательностей столицы Зауралья и затем отправиться в увлекательные точки округов. Срок начала работы таких автобусов не уточнили.

Один из таких круглосуточных маршрутов может быть посвящен патриотическим местам и мемориалам города, сообщает информационный портал "Область 45".

Необходимо отметить, что Курган поднялся в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта и теперь занимает 79-е место, что на шесть позиций выше, чем ранее.