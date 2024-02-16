В Кургане планируют запустить круглосуточные экскурсионные автобусы. Идею о таких маршрутах представил замначальник управления культуры области Алексей Гудков в ходе пресс-конференции о туризме, проходившей в городской мэрии.
Эти автобусы будут обслуживать маршруты по городу аналогично тем, что используются в новогодние праздники. Посетители региона смогут насладиться осмотром достопримечательностей столицы Зауралья и затем отправиться в увлекательные точки округов. Срок начала работы таких автобусов не уточнили.
Один из таких круглосуточных маршрутов может быть посвящен патриотическим местам и мемориалам города, сообщает информационный портал "Область 45".
Необходимо отметить, что Курган поднялся в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта и теперь занимает 79-е место, что на шесть позиций выше, чем ранее.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...