Туристка из России назвала пять стран, где особо радушны к россиянам

Где любят русских: 5 приветливых стран для путешествий

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница, которая посетила более 40 стран, выделила лишь пять из них, где особенно тепло и радушно встречают россиян, несмотря на культурные различия. Она опубликовала свой рейтинг в Дзен-канале "Путешествие с фотокамерой".

Фото: Unsplash by Jon Asato is licensed under public domain

В этом списке лидеров оказался Узбекистан, где восточное гостеприимство стало живой реальностью. В городах как Хива, Бухара и Самарканд туристов встречают добрыми словами и приглашают в гости. Старшее поколение узбеков благодарно вспоминает советское прошлое, что способствует особенной атмосфере встреч.

Несмотря на некоторые недостатки в сервисе и расходах, Куба поразила автора теплотой отношений местных жителей к русским. Кубинцы старшего поколения часто говорят по-русски из-за своего опыта с СССР и сохраняют теплые чувства к русским.

Вьетнам, также имеющий опыт сотрудничества с СССР, остается местом, где любят и ценят русских. Интерес к русской культуре и языку высок, и местные жители всегда рады общению с русскими туристами.

Китай выделяется своим особым интересом к русским с европейской внешностью. Китайцы активно учатся русскому языку и интересуются российской культурой и историей. Взаимоотношения между странами остаются крепкими, частично благодаря историческому сотрудничеству СССР и Китая.

Несмотря на сложные политические отношения в регионе, Армения продолжает гостеприимно принимать российских туристов. Местные жители говорят по-русски и всегда рады встречам с русскими гостями, поддерживая дружеские отношения.