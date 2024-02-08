Грязные тайны авиаиндустрии: что происходит в туалетах самолёта и зачем бортпроводникам выгонять пассажиров

Бортпроводник рассказал, что происходит в туалетах самолета

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бортпроводник крупной авиакомпании США, анонимно делясь своим опытом за 25 лет работы, рассказал о самых экстравагантных событиях на борту самолёта.

Самолётные туалеты становятся местом для различных нарушений, начиная от попыток заняться сексом и заканчивая курением сигарет.

Бортпроводники вынуждены реагировать на такие ситуации, но наиболее опасными считаются случаи дебоша с участием алкогольно опьянённых пассажиров.

Стюард подтверждает, что за последние 25 лет поведение пассажиров стало менее уважительным и агрессивным, что создаёт серьёзные проблемы на борту.