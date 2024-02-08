Грязные тайны авиаиндустрии: что происходит в туалетах самолёта и зачем бортпроводникам выгонять пассажиров

Бортпроводник крупной авиакомпании США, анонимно делясь своим опытом за 25 лет работы, рассказал о самых экстравагантных событиях на борту самолёта.
Самолётные туалеты становятся местом для различных нарушений, начиная от попыток заняться сексом и заканчивая курением сигарет.
Бортпроводники вынуждены реагировать на такие ситуации, но наиболее опасными считаются случаи дебоша с участием алкогольно опьянённых пассажиров.
Стюард подтверждает, что за последние 25 лет поведение пассажиров стало менее уважительным и агрессивным, что создаёт серьёзные проблемы на борту.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.