Эксклюзивные скидки: пора бронировать роскошные отели Египта на лето 2024 года. Цены ниже почти наполовину

Роскошные отели в Египте на лето 2024 года доступны для бронирования со скидкой до 50%

На лето 2024 года в Египте предлагаются выгодные предложения для бронирования престижных отелей с скидками до 30%.

Фото: Собственная работа by Ахмед Эйсса 424 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Туроператоры уже начали привлекать внимание клиентов на раннее бронирование туров в Египет на летний сезон 2024 года. Они предлагают отдых в популярных курортных местах, таких как Хургада или Шарм-эль-Шейх, с привлекательными скидками до 50%.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперты делают акцент на скидках, доступных для премиум-отелей, в том числе Rixos, а также на программах полетов на предстоящее лето.

Предложения по раннему бронированию распространяются на майские праздники и летний период 2024 года. Размер скидки зависит от выбранного отеля, категории номера и даты заезда. Обычно скидки составляют от 15 до 30%, в соответствии с информацией от компании "Русский Экспресс".

Процесс раннего бронирования проходит поэтапно и завершается в конце февраля и марта. С увеличением близости к лету размер скидки снижается, однако некоторые отели продлевают сроки действия акций до конца апреля, а Coral Travel даже до 15 мая.

Anex отмечает, что уже сейчас доступны туры в Египет на лето со скидками до конца октября 2024 года с возможностью частичной оплаты. Спрос на отдых в Египте увеличился на 10-12% по сравнению с началом 2023 года, особенно в курортных городах Шарм-эль-Шейх и Хургада, согласно данным экспертов компании "Интурист".

Туристы предпочитают бронировать отдых на майские праздники, лето и осень, предпочитая отели с хорошей инфраструктурой и удобным расположением. В акции раннего бронирования участвуют практически все популярные пляжные отели, за исключением бюджетных категорий. PEGAS Touristik и другие туроператоры предлагают разнообразные полетные программы на лето из различных регионов России включая рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Туроператоры также предлагают специальные условия для определенных отелей, такие как индивидуальный трансфер и бесплатное проживание для детей в некоторых случаях, делая отдых в Египте еще более привлекательным для российских туристов.

Информация о стоимости туров "все включено" на двоих на 7-8 ночей в престижные отели Египта в июне-июле с вылетом из Москвы предоставлена туроператорами. Например, тур в Rixos Premium Seagate 5* на 8 ночей в июне может стоить от 288 707 рублей, в Steigenberger Alcazar 5* на 8 ночей — от 318 621 рубля, а в White Hills Sharm El Sheikh 5* на 8 ночей — от 340 868 рублей. На конкретные цены и условия туров можно обращаться к отдельным туроператорам.