Из-за "пассажиров-идиотов" обычный прибор на камбузе самолета начали демонтировать

Микроволновки на борту самолетов демонтируют из-за пассажиров-идиотов

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардессы сообщают, что микроволновки, ранее использовавшиеся для разогрева еды на борту самолетов, начали демонтировать из-за неправильного использования пассажирами.

Фото: openverse by BriYYZ is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам стюардессы, некоторые туристы создавали опасные ситуации, пытаясь использовать микроволновки не по назначению, например, для сушки обуви.

"Из-за пассажиров-идиотов ни вы, ни мы больше теперь не можем дополнительно разогреть на борту самолёта еду", — заявила для издания Sun стюардесса.

Однако наибольшей опасностью было внесение металлических предметов в микроволновки, что могло вызвать пожар. Из-за подобных инцидентов и опасности катастроф стюардессы заявили, что больше не разрешают использовать микроволновки на борту, что вызывает разочарование у экипажа, лишенного возможности разогреть себе еду.