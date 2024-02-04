Из-за "пассажиров-идиотов" обычный прибор на камбузе самолета начали демонтировать

Стюардессы сообщают, что микроволновки, ранее использовавшиеся для разогрева еды на борту самолетов, начали демонтировать из-за неправильного использования пассажирами.
По словам стюардессы, некоторые туристы создавали опасные ситуации, пытаясь использовать микроволновки не по назначению, например, для сушки обуви.
"Из-за пассажиров-идиотов ни вы, ни мы больше теперь не можем дополнительно разогреть на борту самолёта еду", — заявила для издания Sun стюардесса.
Однако наибольшей опасностью было внесение металлических предметов в микроволновки, что могло вызвать пожар. Из-за подобных инцидентов и опасности катастроф стюардессы заявили, что больше не разрешают использовать микроволновки на борту, что вызывает разочарование у экипажа, лишенного возможности разогреть себе еду.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.