Секция премиум-эконом класса на самолетах становится вызовом для бортпроводников из-за агрессивного поведения некоторых пассажиров.
Согласно отзывам стюардессы, эта секция может привлекать "высокую концентрацию титулованных идиотов", которые часто ожидают большего, чем предоставляется. Некоторые путешественники из этого класса недооценивают заботу о безопасности и высказывают нереалистичные требования, такие как увеличение места для ног и изменение размера кресел.
Подчеркивается, что предоставленные льготы имеют свои ограничения, и разочарование пассажиров может привести к конфликтам и истерикам на борту.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.