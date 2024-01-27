Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог РФ Кабанов назвал 4 правила, чтобы навсегда избавиться от лишнего веса
Галкин* рассказал о проблемах в Индонезии: виновато правительство РФ
5 sos-средств против сухости кожи в отопительный сезон ﻿
Автоэксперт Чепелев рассказал о плюсах и минусах бесключевого доступа автомобиля
Лучшие упражнения с гантелями
Игры для кошек: почему мыльные пузыри - отличное развлечение для вашего пушистого друг
Овощной суп-пюре с печёным сладким перцем: находка для вегетарианцев и постящихся
Оформление стыка столешницы или фартука должно быть сделано правильно
Стало известно, на кого первым нападут акулы
"Высокую концентрацию титулованных идиотов": стюардесса назвала салон самолета, который набит худшими людьми

Бортпроводники сталкиваются с агрессией отчасти из-за нереалистичных ожиданий туристов

0:38
Туризм

Секция премиум-эконом класса на самолетах становится вызовом для бортпроводников из-за агрессивного поведения некоторых пассажиров.

Бортпроводники сталкиваются с агрессией отчасти из-за нереалистичных ожиданий туристов
Фото: openverse by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно отзывам стюардессы, эта секция может привлекать "высокую концентрацию титулованных идиотов", которые часто ожидают большего, чем предоставляется. Некоторые путешественники из этого класса недооценивают заботу о безопасности и высказывают нереалистичные требования, такие как увеличение места для ног и изменение размера кресел.

Подчеркивается, что предоставленные льготы имеют свои ограничения, и разочарование пассажиров может привести к конфликтам и истерикам на борту.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно

Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.

Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
Почему опытные хозяйки для мытья полов никогда не используют серую тряпку, а только красную
5 секретов выращивания рассады петунии. Главный: ее дыхание должно быть свободным, без тесноты почвы
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Жареная картошка с луком: простые правила
5 вещей, которые не при каких усовиях нельзя делать с семенами при посадке: закопаете свои труды
3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место
3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место
Последние материалы
15 бальзамов для губ, с которыми мороз и солнце будут не страшны
Фронтовая сводка по состоянию 27 января от военкора Евгения Лисицына
Гарик Харламов рассказал о провале сериала "Гусар" в Италии
Теннисист Медведев положительно относится к прозвищу "осьминог"
Иммунолог Болибок: ношение маски снижает риск заражения гриппом в 100 раз
Идеальный творожный кекс: никого не оставит равнодушным
Сон в тишине: 4 причины, почему кошки проявляют активность ночью и как справиться с этим
Эксперты назвали 4 вещи, которые помогут достать автомобиль из снега: лопата, трос, нож, цепи
Военный ВСУ, получивший две контузии, и не вернувшийся вовремя в часть, сядет на 5 лет
Самые эффективные отжимания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников