"Высокую концентрацию титулованных идиотов": стюардесса назвала салон самолета, который набит худшими людьми

Бортпроводники сталкиваются с агрессией отчасти из-за нереалистичных ожиданий туристов

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Секция премиум-эконом класса на самолетах становится вызовом для бортпроводников из-за агрессивного поведения некоторых пассажиров.

Согласно отзывам стюардессы, эта секция может привлекать "высокую концентрацию титулованных идиотов", которые часто ожидают большего, чем предоставляется. Некоторые путешественники из этого класса недооценивают заботу о безопасности и высказывают нереалистичные требования, такие как увеличение места для ног и изменение размера кресел.

Подчеркивается, что предоставленные льготы имеют свои ограничения, и разочарование пассажиров может привести к конфликтам и истерикам на борту.