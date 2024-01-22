Во Вьетнаме найдена деревня, где "безумно любят русских"

Уже давно туристическая деревня Муйне в трёх с половиной часах езды от вьетнамской столицы Хошимина превратилась в "русскую резервацию". Тревел-блогер Юрий Малых поделился на платформе "Дзен" своими впечатлениями от поездки туда.
По его мнению, именно этот населённый пункт как нельзя лучше подходит релокантам или туристам, чтобы начать путешествие в Азию. В Муйне полно русских, поэтому жить там можно, не владея никакими иностранными языками.
Деревня изобилует "русской" инфраструктурой. Магазины, рестораны с родной кухней, где можно пообщаться с соотечественниками, даже главврач местной поликлиники говорит по-русски.
По наблюдениям Малых, процентов 55 русскоговорящего населения деревни — спортсмены, которые прилетают на зиму, процентов 25 — те, кто живет там уже как дома и процентов 20 — туристы.
"А ещё здесь есть местные, которые безумно любят и уважают русских", — заключил он.
Схожее мнение высказал ранее другой тревел-блогер. По его словам, во Вьетнаме любят российских туристов, хотя немного отвыкли от них, что сказалось на уровне сервиса.
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