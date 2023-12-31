Рай для курильщиков в мировых аэропортах: от изысканных террас в Стамбуле до платных курительных лаунджей в США

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мире существуют различные условия для курящих пассажиров в различных мировых аэропортах. Особое внимание уделяется турецким аэропортам, таким как Стамбул и Анталья, с их удобными и безопасными курительными зонами. В аэропортах Ближнего Востока, например, оборудованы очень удобные курительные комнаты в Дубае и Абу-Даби.

Фото: Openverse by Andy_Mitchell_UK is licensed under CC BY-SA 2.0

Отмечены различия в подходе к курению в аэропортах постсоветских стран и в Азии. Также существуют курительные зоны в африканских аэропортах, европейском Белграде, а также уникальный случай платной курилки в аэропорту Цинциннати в США.