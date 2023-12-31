В мире существуют различные условия для курящих пассажиров в различных мировых аэропортах. Особое внимание уделяется турецким аэропортам, таким как Стамбул и Анталья, с их удобными и безопасными курительными зонами. В аэропортах Ближнего Востока, например, оборудованы очень удобные курительные комнаты в Дубае и Абу-Даби.
Отмечены различия в подходе к курению в аэропортах постсоветских стран и в Азии. Также существуют курительные зоны в африканских аэропортах, европейском Белграде, а также уникальный случай платной курилки в аэропорту Цинциннати в США.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!