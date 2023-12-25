В 2023 году турпоток из России в Турцию превысит 6,3 миллиона человек

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

По итогам 2023 года турпоток из России в Турцию должен превысить 6,3 миллиона человек — таков прогноз Ассоциации туроператоров России.

Фото: Sputnik by Туран Салджы

Эта цифра выше прошлогодней, но всё ещё недотягивает до "доковидных рекордов" 2019-го, когда в Турции побывали 7 миллионов россиян.

Самые популярные направления:

Анталья — около 3,5 миллиона визитов; Стамбул — свыше 2 миллионов; Эгейское море — более 450 тысяч.

По состоянию на начало декабря Министерство культуры и туризма Турции насчитало 6,08 миллионов посетивших страну российских туристов. Турпоток из РФ стал наибольшим по сравнению с другими странами, на втором месте — Германия, на третьем — Великобритания.