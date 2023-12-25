По итогам 2023 года турпоток из России в Турцию должен превысить 6,3 миллиона человек — таков прогноз Ассоциации туроператоров России.
Эта цифра выше прошлогодней, но всё ещё недотягивает до "доковидных рекордов" 2019-го, когда в Турции побывали 7 миллионов россиян.
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По состоянию на начало декабря Министерство культуры и туризма Турции насчитало 6,08 миллионов посетивших страну российских туристов. Турпоток из РФ стал наибольшим по сравнению с другими странами, на втором месте — Германия, на третьем — Великобритания.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.