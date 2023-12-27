Храмы и соборы Нижнего Новгорода: знаковые места духовности

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прогуливаясь по этим святыням Нижнего Новгорода, вы ощутите дух веков, касающийся истории, веры и культуры этого замечательного региона.

Фото: Wikipedia by A.Savin is licensed under FAL

Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу

Каменная церковь XVII века в стиле "корабль".

Важное место истории: предполагаемое место призыва Кузьмы Минина к борьбе.

После реставрации в 2005 году добавлен памятник Минину и Пожарскому.

Интересный факт: Отреставрирован после эпохи советского антирелигиозного вандализма.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Рождественская/Строгановская)

Уникальный храм в стиле "строгановского барокко" конца XVII века. История реконструкции колокольни и сложные события после революции. Хранит иконы Николая Чудотворца, Божией Матери "Державная" и частицы мощей святых.

Интересный факт: В 2007 году произошел неудачный евроремонт, повлекший за собой испорченный вид храма.

Сормовский Спасо-Преображенский собор

Построен в неовизантийском стиле в 1905 году. Потерял крышу и статус в 1927 году, восстановлен и реставрирован в 1992 году. Регулярные богослужения и воскресная школа.

Интересный факт: Храм строился на пожертвования работников Сормовского завода.

Вознесенский Печерский мужской монастырь

Основан в XIV веке монахом Дионисием. Разрушен в 1957 году, восстановлен в XVII веке. Архитектурный ансамбль включает Вознесенский собор и 3 церкви.

Интересный факт: В 1957 году произошел обвал горы, разрушивший весь монастырь, но ни один монах не пострадал.