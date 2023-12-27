Прогуливаясь по этим святыням Нижнего Новгорода, вы ощутите дух веков, касающийся истории, веры и культуры этого замечательного региона.
Каменная церковь XVII века в стиле "корабль".
Важное место истории: предполагаемое место призыва Кузьмы Минина к борьбе.
После реставрации в 2005 году добавлен памятник Минину и Пожарскому.
Интересный факт: Отреставрирован после эпохи советского антирелигиозного вандализма.
Уникальный храм в стиле "строгановского барокко" конца XVII века. История реконструкции колокольни и сложные события после революции. Хранит иконы Николая Чудотворца, Божией Матери "Державная" и частицы мощей святых.
Интересный факт: В 2007 году произошел неудачный евроремонт, повлекший за собой испорченный вид храма.
Построен в неовизантийском стиле в 1905 году. Потерял крышу и статус в 1927 году, восстановлен и реставрирован в 1992 году. Регулярные богослужения и воскресная школа.
Интересный факт: Храм строился на пожертвования работников Сормовского завода.
Основан в XIV веке монахом Дионисием. Разрушен в 1957 году, восстановлен в XVII веке. Архитектурный ансамбль включает Вознесенский собор и 3 церкви.
Интересный факт: В 1957 году произошел обвал горы, разрушивший весь монастырь, но ни один монах не пострадал.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.