Издание Daily Star представляет десять уловок скупых туристов, готовых заниматься горными лыжами, но предпочитающих минимизировать расходы.
Опираясь на исследование Sunweb, проведенное среди британских туристов, статья выделяет стратегии экономии, включая аренду снаряжения у друзей, выбор дешевого жилья, отказ от апре-ски и покупку алкоголя в дьюти-фри.
Туристы также планируют готовить собственную еду, ограничивать развлечения и делить ски-пассы.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.