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Большинство путешествующих россиян поедут отмечать Новый год по городам страны

1:12
Туризм

Стало известно, куда россияне планируют отправиться на Новый год. Отмечается, что большинство путешествующих россиян поедут по городам внутри страны.

Большинство путешествующих россиян поедут отмечать Новый год по городам страны
Фото: god-2019.com

Согласно опрошенным RT участникам туристического рынка, порядка 80% путешествующих россиян собираются провести новогодние праздники в поездках по стране. При этом, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также большим спросом у российских граждан для встречи Нового года пользуются Нижний Новгород, Мурманск, Тула и Псков.

По мнению аналитиков, перелёты внутри страны и высокий спрос на бронирование связаны с ценовой доступностью, а также улучшением качества инфраструктуры отечественных курортов. Те же, кто желает провести зимние каникулы за границей, в основном, выбирают Таиланд, ОАЭ, Египет, Турцию и Шри-Ланку, а в ближнем зарубежье — Белоруссию, Армению, Азербайджан, Узбекистан и Грузию.

Также популярными для отдыха на новогодние праздники стали Китай, Абхазия, Италия и Франция.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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