Большинство путешествующих россиян поедут отмечать Новый год по городам страны

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стало известно, куда россияне планируют отправиться на Новый год. Отмечается, что большинство путешествующих россиян поедут по городам внутри страны.

Фото: god-2019.com

Согласно опрошенным RT участникам туристического рынка, порядка 80% путешествующих россиян собираются провести новогодние праздники в поездках по стране. При этом, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также большим спросом у российских граждан для встречи Нового года пользуются Нижний Новгород, Мурманск, Тула и Псков.

По мнению аналитиков, перелёты внутри страны и высокий спрос на бронирование связаны с ценовой доступностью, а также улучшением качества инфраструктуры отечественных курортов. Те же, кто желает провести зимние каникулы за границей, в основном, выбирают Таиланд, ОАЭ, Египет, Турцию и Шри-Ланку, а в ближнем зарубежье — Белоруссию, Армению, Азербайджан, Узбекистан и Грузию.

Также популярными для отдыха на новогодние праздники стали Китай, Абхазия, Италия и Франция.