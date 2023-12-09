Стюардесса раскрыла секрет, что нужно сделать до и после посещения туалета в самолёте

Стюардесса, делая акцент на недостаточной чистоте самолетных туалетов, поделилась важным советом с пассажирами.
Она предложила использовать дезинфицирующее средство для рук как перед, так и после посещения туалета в самолете.
Стюардесса обратила внимание на недостаточную уборку дверных ручек и других поверхностей в салоне, рекомендуя путешественникам также проявлять осторожность и гигиеничность при контакте с различными объектами в самолете.
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