Стюардесса раскрыла секрет, что нужно сделать до и после посещения туалета в самолёте

Стюардесса, делая акцент на недостаточной чистоте самолетных туалетов, поделилась важным советом с пассажирами.

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Она предложила использовать дезинфицирующее средство для рук как перед, так и после посещения туалета в самолете.

Стюардесса обратила внимание на недостаточную уборку дверных ручек и других поверхностей в салоне, рекомендуя путешественникам также проявлять осторожность и гигиеничность при контакте с различными объектами в самолете.