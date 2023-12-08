Пилот авиакомпании, известный блогер Гаррет, разъяснил, что происходит с фекалиями, когда пассажиры используют туалет в самолете.
Он опроверг миф о том, что отходы сбрасываются в воздух, подчеркнув, что вода из туалета направляется в герметичные отсеки в хвостовой части самолёта.
Пилот уточнил, что в пункте назначения наземный экипаж удаляет все отходы.
Видео блогера на его канале "flywithgarret" на YouTube стало вирусным, набрав более 300 тыс. лайков, и вызвало удивление у читателей, что миф о сбросе фекалий с самолёта до сих пор актуален.
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