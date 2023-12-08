Иностранный стюард Кевин предостерегает пассажиров от употребления кофе в авиалайнерах, называя его отвратительным и небезопасным.
В ролике на TikTok он рекомендует пить кофе в аэропорту, утверждая, что резервуары в самолете редко чистятся, а кофейники не достаточно моются после слива остатков.
Стюард также утверждает, что бактерии попадают в кофейники, создавая риск заболевания.
Вирусное видео стало предметом обсуждения, а пассажиры благодарят за совет и обещают следовать рекомендации стюарда.
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