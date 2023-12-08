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Стюард рассказал, почему не стоит пить кофе в самолёте

0:36
Туризм

Иностранный стюард Кевин предостерегает пассажиров от употребления кофе в авиалайнерах, называя его отвратительным и небезопасным.

Стюард рассказал, почему не стоит пить кофе в самолёте
Фото: openverse by BriYYZ is licensed under CC BY-SA 2.0

В ролике на TikTok он рекомендует пить кофе в аэропорту, утверждая, что резервуары в самолете редко чистятся, а кофейники не достаточно моются после слива остатков.

Стюард также утверждает, что бактерии попадают в кофейники, создавая риск заболевания.

Вирусное видео стало предметом обсуждения, а пассажиры благодарят за совет и обещают следовать рекомендации стюарда.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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