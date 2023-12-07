Рождественская ярмарка в Берлине превратилась в "ад"

На популярной рождественской ярмарке в Берлине туристы столкнулись с пожаром, который они описывают как "адское пламя".

Фото: openverse by thowi is licensed under CC BY-ND 2.0

Кадры с места происшествия показывают, как пламя пробивается сквозь деревянные ларьки.

По официальным данным, пожар оказался относительно небольшим, и удалось избежать жертв. Два человека получили легкие травмы в результате инцидента.

Один из них — сотрудник рынка, пытавшийся потушить пламя, а другой — посетитель, госпитализированный из-за отравления дымом. Причины пожара на рождественской ярмарке подробно выясняются.