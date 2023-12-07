Рождественская ярмарка в Берлине превратилась в "ад"

На популярной рождественской ярмарке в Берлине туристы столкнулись с пожаром, который они описывают как "адское пламя".
Кадры с места происшествия показывают, как пламя пробивается сквозь деревянные ларьки.
По официальным данным, пожар оказался относительно небольшим, и удалось избежать жертв. Два человека получили легкие травмы в результате инцидента.
Один из них — сотрудник рынка, пытавшийся потушить пламя, а другой — посетитель, госпитализированный из-за отравления дымом. Причины пожара на рождественской ярмарке подробно выясняются.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.