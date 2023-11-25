Эксклюзивные путевки: предпочтения VIP-клиентов на туристическом рынке

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла предпочтения VIP-клиентов в туристической индустрии. Согласно отчету, высокобюджетные туристы чаще всего предпочитают Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Бали и Вьетнам для своих путешествий.

Фото: Нейросеть Шедеврум

VIP-сегмент включает гибкие условия оплаты, аннуляции, индивидуальное обслуживание, а также уникальные услуги, такие как личный водитель, консьерж-сервис, роскошные виллы, личные повара и даже эксклюзивные "фишки" — от трансфера на вертолете до свадебных церемоний.

Ранее эксперты рассказали, как сэкономить туристам из России на отдыхе в ОАЭ.

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