Эксклюзивные путевки: предпочтения VIP-клиентов на туристическом рынке

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла предпочтения VIP-клиентов в туристической индустрии. Согласно отчету, высокобюджетные туристы чаще всего предпочитают Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Бали и Вьетнам для своих путешествий.
VIP-сегмент включает гибкие условия оплаты, аннуляции, индивидуальное обслуживание, а также уникальные услуги, такие как личный водитель, консьерж-сервис, роскошные виллы, личные повара и даже эксклюзивные "фишки" — от трансфера на вертолете до свадебных церемоний.
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