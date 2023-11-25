Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Овечкин ударил канадца клюшкой в лицо во время матча НХЛ
Артистка Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины
В России разработали городскую систему защиты от дронов "Геопейджер"
Телеведущий Юрий Николаев заявил, что для релокантов нет обратной дороги
В России разработали устройство для получения лекарства из жира пациентов
С 1 декабря Google начнёт удалять личные аккаунты неактивных пользователей
В Киеве намекнули на готовность сдавать территории через референдум, снимая ответственность с Зеленского
Листерии и сальмонеллы: Роскачество выявило патогенные бактерии в пельменях
Эксперт Понамеров рассказал, что нужно проверить в автомобиле к зиме

Эксклюзивные путевки: предпочтения VIP-клиентов на туристическом рынке

0:43
Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла предпочтения VIP-клиентов в туристической индустрии. Согласно отчету, высокобюджетные туристы чаще всего предпочитают Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Бали и Вьетнам для своих путешествий.

Эксклюзивные путевки: предпочтения VIP-клиентов на туристическом рынке
Фото: Нейросеть Шедеврум

VIP-сегмент включает гибкие условия оплаты, аннуляции, индивидуальное обслуживание, а также уникальные услуги, такие как личный водитель, консьерж-сервис, роскошные виллы, личные повара и даже эксклюзивные "фишки" — от трансфера на вертолете до свадебных церемоний.

Ранее эксперты рассказали, как сэкономить туристам из России на отдыхе в ОАЭ.

Почему частный турагент - лучший вариант для старта в туризме? Преимущества стратегии / 16+
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Журналисты выяснили, куда пропал актёр Гоша Куценко, и что он говорил о СВО

Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.

Стало известно, куда пропал актёр Гоша Куценко: попал в чёрный список Первого канала
Раскрыты подробности смерти актёра Максима Шахрова: вылетел на встречку
Появились страшные подробности смерти актёра Максима Шахрова
Банк отказался блокировать карту умирающего бойца СВО
105 работников Wildberries доставили в военкомат после задержания в Электростали
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Врачи объяснили, почему в период низкого атмосферного давления нельзя пить кофе и спиртное
Автоэксперт объяснил, как правильно управлять автомобилем в снегопад
СБУ убила замглавы Харьковской области в Белгороде
СБУ убила замглавы Харьковской области в Белгороде
Последние материалы
Артистка Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины
В России разработали городскую систему защиты от дронов "Геопейджер"
Телеведущий Юрий Николаев заявил, что для релокантов нет обратной дороги
В России разработали устройство для получения лекарства из жира пациентов
С 1 декабря Google начнёт удалять личные аккаунты неактивных пользователей
В Киеве намекнули на готовность сдавать территории через референдум, снимая ответственность с Зеленского
Эксклюзивные путевки: предпочтения VIP-клиентов на туристическом рынке
Листерии и сальмонеллы: Роскачество выявило патогенные бактерии в пельменях
Эксперт Понамеров рассказал, что нужно проверить в автомобиле к зиме
В Англии планируют полностью запретить курение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников