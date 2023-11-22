Эксперты рассказали, как сэкономить туристам из России на отдыхе в ОАЭ

Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) делятся полезными рекомендациями для тех, кто планирует провести новогодние праздники в ОАЭ. По их мнению, выбор городского отеля вместо пляжного может оказаться более выгодным решением, поскольку проживание ближе к пляжу может существенно увеличить бюджет отпуска.
Таким образом, при планировании поездки стоит учитывать не только привлекательность пляжного отдыха, но и его потенциальную дополнительную стоимость.
Кроме того, эксперты рекомендуют прибыть на курорт за неделю до наступления Нового года или даже в сам день праздника, чтобы сэкономить на стоимости проживания. Также стоит обратить внимание на отели, которые не требуют обязательного участия в новогоднем ужине, поскольку это позволит избежать ненужных дополнительных затрат. Тем, кто предпочитает активный отдых, рекомендуется ограничиться завтраками в отеле и обедать в городе, что также позволит сократить расходы на отдых.
Следуя советам экспертов, путешественники смогут более грамотно спланировать свой отдых, учитывая все особенности инфраструктуры и услуг, предлагаемых ОАЭ. Важно тщательно проработать детали поездки, чтобы она не только приносила удовольствие, но и оставляла положительные впечатления, не обремененные избыточными финансовыми затратами.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.