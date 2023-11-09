Как рассказал россиянин, проблемы в обменном пункте возникли после предъявления паспорта РФ. Турист планировал получить норвежские кроны в обмен на евро, однако сотрудники отказались оказывать услуги. Как считает путешественник, если бы не его дальновидность, он не смог бы добраться даже до города.
— Если бы не 200 крон, которые взял на всякий случай в Петербурге, то даже до города не добрался бы, — подчеркивает россиянин, уточняя, что сложности с обменом есть и на железнодорожных вокзалах.
Теоретически есть возможность получить местную валюту в банках, однако, как считают многие путешественники, важную роль тут играет предвзятость сотрудников учреждения. Поэтому туристы советуют позаботиться о получении крон заранее.
Ранее издание рассказывало о россиянах, застрявших в китайском Хэйхэ из-за погодных условий.
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