Сотни туристов из России застряли в китайском Хэйхэ из-за погодных условий

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Россияне, которые не могут вернуться из Хэйхэ, обратились с просьбой к Дальневосточному таможенному управлению вывезти их по недавно построенному автомобильному мосту. Сообщение об этом опубликовало АОТВ.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Среди тех, кто не может покинуть Китай, жители не только Амурской области, но и других регионов РФ.

Портал Mash также привел информацию о 300 граждан России, которые уже четвертый день находятся в международном пункте пропуска. Туристы выразили обеспокоенность, они заявили, что в ближайшие дни у них могут закончиться средства для покупки продовольствия, транспортная компания не предоставляет воду и пищу.

Туристическая фирма "АмурАССО" связывает сложившуюся ситуацию с тяжёлыми ледовыми условиями на реке, а также с поломкой спецтранспорта.

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