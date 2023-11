Сотни туристов из России застряли в китайском Хэйхэ из-за погодных условий

Your browser does not support the audio element.

Россияне, которые не могут вернуться из Хэйхэ, обратились с просьбой к Дальневосточному таможенному управлению вывезти их по недавно построенному автомобильному мосту. Сообщение об этом опубликовало АОТВ.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.