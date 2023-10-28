Эксперты рассказали о главных страхах туристов в поездках

Путешественники в первую очередь беспокоятся о возможности столкнуться с мошенничеством, когда они расходуют свои средства на самые крупные аспекты своего путешествия, сообщает РИА Новости.
Согласно проведенному исследованию, 73 процента опрошенных опасаются возможных случаев обмана при бронировании жилья или приобретении авиабилетов.
Следующим по популярности страхом является возможная потеря денег при обмене валюты, что было указано 14 процентами пользователей. 6 процентов опрошенных боятся столкнуться с мошенничеством при заказе такси, а 5 процентов опасаются обмана в ресторанах или магазинах. Оставшиеся два процента упомянули другие виды мошенничества.
Однако на практике более половины путешественников никогда не сталкивались с мошенничеством во время своих поездок, их доля составляет 55 процентов.
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