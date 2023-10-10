АТОР: россияне отказались становиться туристами на Новый год

Туроператоры выражают опасения, что сезон новогодних каникул в этом году может быть менее активным. Согласно опросу, проведенному АТОР (Ассоциацией туроператоров России), до 60% активных туристов указали, что не планируют путешествовать или тратить деньги на поездки во время зимних каникул. Этой тенденции способствуют несколько факторов.
Во-первых, стоимость, по-видимому, является существенным фактором, поскольку зимние путешествия могут быть дорогостоящими. Во-вторых, некоторые люди предпочитают спокойно провести сезон отпусков со своими семьями дома. Кроме того, многие люди считают себя обязанными работать во время новогодних праздников.
Однако есть сегмент туристов (около 40%), которые готовы отправиться в путешествие в этот период и готовы выделять значительные бюджеты, причем некоторые готовы потратить около 200 000 рублей на человека.
Интересно, что опрос показал, что число туристов, которые уже составили планы поездок, будь то по России или за рубеж, примерно одинаково: 11% планируют поездки внутри страны и 10% — международные. Еще 8% пока не приняли окончательного решения.
Среди тех, кто уже спланировал свой бюджет на новогодние поездки, почти половина активных туристов заявили, что они планируют потратить на свои поездки около 200 000 рублей на человека. Только около четверти тех, кто собирается путешествовать, выбрали бюджетные варианты с бюджетом менее 50 000 рублей.
Некоторые респонденты также упомянули, что планируют сэкономить деньги, выбрав путешествие в низкий сезон, либо перед новогодними праздниками, либо сразу после них.
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