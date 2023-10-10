Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Мурманской области был оштрафован на 6 тысяч рублей за оскорбление фельдшеров
Россиянин погиб при атаке ХАМАС в Израиле, ещё четверо считаются пропавшими без вести
Российские туристы осенью начали предпочитать ездить по ближним маршрутам
Глава "Царских волков" Рогозин: ВС РФ ударили по пехоте ВСУ при попытке наступления
В России на форуме Innofood представили снеки и лапшу из сверчков
На Алтае женщина наняла киллера для убийства снохи
Третьяковская галерея открыла впервые за 65 лет выставку работ Рериха
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении объектов логистики при взрывах
В Шотландии нашли принадлежавший убитому вождю клана Макдональдов клад

АТОР: россияне отказались становиться туристами на Новый год

1:51
Туризм

Туроператоры выражают опасения, что сезон новогодних каникул в этом году может быть менее активным. Согласно опросу, проведенному АТОР (Ассоциацией туроператоров России), до 60% активных туристов указали, что не планируют путешествовать или тратить деньги на поездки во время зимних каникул. Этой тенденции способствуют несколько факторов.

АТОР: россияне отказались становиться туристами на Новый год
Фото: Openverse

Во-первых, стоимость, по-видимому, является существенным фактором, поскольку зимние путешествия могут быть дорогостоящими. Во-вторых, некоторые люди предпочитают спокойно провести сезон отпусков со своими семьями дома. Кроме того, многие люди считают себя обязанными работать во время новогодних праздников.

Однако есть сегмент туристов (около 40%), которые готовы отправиться в путешествие в этот период и готовы выделять значительные бюджеты, причем некоторые готовы потратить около 200 000 рублей на человека.

Интересно, что опрос показал, что число туристов, которые уже составили планы поездок, будь то по России или за рубеж, примерно одинаково: 11% планируют поездки внутри страны и 10% — международные. Еще 8% пока не приняли окончательного решения.

Среди тех, кто уже спланировал свой бюджет на новогодние поездки, почти половина активных туристов заявили, что они планируют потратить на свои поездки около 200 000 рублей на человека. Только около четверти тех, кто собирается путешествовать, выбрали бюджетные варианты с бюджетом менее 50 000 рублей.

Некоторые респонденты также упомянули, что планируют сэкономить деньги, выбрав путешествие в низкий сезон, либо перед новогодними праздниками, либо сразу после них.

 

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Россияне массово устремились в одну страну ближнего зарубежья.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Галкин* опроверг сообщения о бегстве с Пугачёвой из Израиля
Нужно ли прогревать машину перед началом движения
Нужно ли прогревать машину перед началом движения
Последние материалы
На Алтае женщина наняла киллера для убийства снохи
Третьяковская галерея открыла впервые за 65 лет выставку работ Рериха
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении объектов логистики при взрывах
В Шотландии нашли принадлежавший убитому вождю клана Макдональдов клад
Американский сенатор Хоули призвал отдать Израилю предназначенные для Украины деньги
В клетках млекопитающих обнаружен "эксклюзивный" мини-орган, защищающий геном
Мощный бой у Донецка, российская армия наносит невиданный по силе удар
Суд подтвердил незаконность розыска мэра Большого Камня, находящегося в зоне СВО
Под Екатеринбургом найдено тело пропавшей месяц назад 22-летней девушки
Близость к метро перестала влиять на спрос на недвижимость в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников