Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября, что подтвердил посол России в Анголе Владимир Тараров. Это означает, что граждане обеих стран могут путешествовать в страны друг друга без необходимости получения туристических виз.

Фото: Openverse

Обе страны обсуждают вопрос об открытии прямых рейсов между своими столицами и готовятся к официальным контактам для дальнейшего укрепления дипломатических и экономических связей.

Китай также рассматривает возможность введения безвизового режима для россиян, и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй предположил, что такой режим мог бы быть выгоден обеим странам.