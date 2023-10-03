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Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября

0:41
Туризм

Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября, что подтвердил посол России в Анголе Владимир Тараров. Это означает, что граждане обеих стран могут путешествовать в страны друг друга без необходимости получения туристических виз.

Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября
Фото: Openverse

Обе страны обсуждают вопрос об открытии прямых рейсов между своими столицами и готовятся к официальным контактам для дальнейшего укрепления дипломатических и экономических связей.

Китай также рассматривает возможность введения безвизового режима для россиян, и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй предположил, что такой режим мог бы быть выгоден обеим странам.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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