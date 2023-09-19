В Греции увеличат налог на проживание туристов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярная у россиян страна для пляжного отдыха резко увеличивает налог на туристов в шесть раз. Греция надеется получить дополнительные 300 миллионов евро от туристов, и эти средства, как утверждается, будут направлены в "Фонд борьбы с последствиями изменения климата".

Фото: Openverse

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об этом на 87-й Международной ярмарке в Салониках. Статистика показывает, что в первой половине 2023 года количество туристов в Греции увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы выросли на 23,9%. Вероятно, именно это побудило правительство Греции рассмотреть возможность увеличения "налога на проживание", который туристы платят в отелях страны, и который варьируется от 1 до 6 евро за ночь.

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