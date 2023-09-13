Китай встретил свою первую туристическую группу из Москвы, состоящую из 24 человек, в соответствии с групповым безвизовым соглашением между двумя странами, сообщает директор Haiyue Travel Олеся Кан информационному агентству "Интерфакс".
Она также отметила, что аэропорты Пекина готовы принимать российских туристов, желающих воспользоваться безвизовым обменом, и что такая возможность также доступна через Шанхай.
Напомним, что соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем было временно приостановлено из-за пандемии COVID-19, но возобновилось 1 августа. Согласно этому соглашению, организованные туристические группы от пяти до 50 человек могут посещать соседние страны без получения визы и пребывать там до 15 дней. Путешествия должны организовываться аккредитованными туроператорами.
Однако на данный момент безвизовый обмен для групповых туристов из России и Китая действует только в приграничных регионах. В августе более 300 туристических групп из Приморского края посетили Китай.
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