Китай принял первую группу туристов без виз из Москвы после длительного перерыва

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китай встретил свою первую туристическую группу из Москвы, состоящую из 24 человек, в соответствии с групповым безвизовым соглашением между двумя странами, сообщает директор Haiyue Travel Олеся Кан информационному агентству "Интерфакс".

Фото: Openverse

Она также отметила, что аэропорты Пекина готовы принимать российских туристов, желающих воспользоваться безвизовым обменом, и что такая возможность также доступна через Шанхай.

Напомним, что соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем было временно приостановлено из-за пандемии COVID-19, но возобновилось 1 августа. Согласно этому соглашению, организованные туристические группы от пяти до 50 человек могут посещать соседние страны без получения визы и пребывать там до 15 дней. Путешествия должны организовываться аккредитованными туроператорами.

Однако на данный момент безвизовый обмен для групповых туристов из России и Китая действует только в приграничных регионах. В августе более 300 туристических групп из Приморского края посетили Китай.

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