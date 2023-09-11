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Туристки из России описали поездку в Грузию фразой "больше туда не вернусь"

1:12
Туризм

Посетившие Грузию туристки из России были удивлены недружественной атмосфере и русофобским лозунгам местных жителей. Одна из собеседниц "Ленты.ру", которая провела отпуск в Тбилиси, в середине августа, описала его фразой "больше туда не вернусь".

Туристки из России описали поездку в Грузию фразой "больше туда не вернусь"
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/46903

Грузины, по словам девушки, всячески проявляли презрение к русскому языку и россиянам. А в чеках в ресторанах и кафе можно было заметить фразы "Россия — оккупант" или "Слава Украине!".

Кроме того, Грузия переоценена как туристическое место. В стране "не настолько прикольно", как пишут в Интернете, заметила путешественница.

Другая россиянка, также побывавшая в столице Грузии в начале сентября, заявила, что такого количества русофобии не ожидала. Она пожаловалась, что была шокирована обилием украинских флагов на улицах и в заведениях.

Туристка сообщила и о напряжении во время посещения заведений питания. Сотрудники кафе и ресторанов предпочитают разговаривать на грузинском и английском языках, даже если понимают, что человек из России, заключила собеседница издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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