Туристки из России описали поездку в Грузию фразой "больше туда не вернусь"

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посетившие Грузию туристки из России были удивлены недружественной атмосфере и русофобским лозунгам местных жителей. Одна из собеседниц "Ленты.ру", которая провела отпуск в Тбилиси, в середине августа, описала его фразой "больше туда не вернусь".

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/46903

Грузины, по словам девушки, всячески проявляли презрение к русскому языку и россиянам. А в чеках в ресторанах и кафе можно было заметить фразы "Россия — оккупант" или "Слава Украине!".

Кроме того, Грузия переоценена как туристическое место. В стране "не настолько прикольно", как пишут в Интернете, заметила путешественница.

Другая россиянка, также побывавшая в столице Грузии в начале сентября, заявила, что такого количества русофобии не ожидала. Она пожаловалась, что была шокирована обилием украинских флагов на улицах и в заведениях.

Туристка сообщила и о напряжении во время посещения заведений питания. Сотрудники кафе и ресторанов предпочитают разговаривать на грузинском и английском языках, даже если понимают, что человек из России, заключила собеседница издания.

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