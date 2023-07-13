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Mash: туристов из России избили и оскорбили в грузинском Батуми

1:06
Туризм

Российских туристов избили и нецензурно обругали в Батуми в Грузии. Конфликт произошёл из-за того, что путешественники пожаловались на отсутствие электричества в элитном жилом комплексе Batumi View. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash: туристов из России избили и оскорбили в грузинском Батуми
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/46903

По информации издания, случилось всё 11 июля. За несколько дней до этого россияне пожаловались на отсутствие света в управляющую компанию. Там им ответили, что виноваты энергетики.

Но электрики переложили вину на застройщиков, которые якобы не могут уже полтора года заменить временный силовой кабель.

Результатом обращения к энергетикам стало видео, которое разместил канал. Грузины набросились на туристов и избили их.

В полиции, куда обратились русские, заявление нехотя приняли и начали проверку. Застройщик также принёс извинения, но весьма необычные, опубликовав антироссийский пасквиль в соцсетях.

Ранее жители Грузии рассказали, как на самом деле относятся к русским туристам.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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