Бархатный сезон: россияне активно бронируют осенние туры

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным участников туристического рынка, количество бронирований организованных туров на предстоящую осень выросло на 5-25% в сравнении с предыдущим годом. Спрос россиян на осенние путешествия увеличился на 25%, а средний чек на все направления увеличился на 15%, достигнув 164 тысячи рублей. Скидки на туры в страны, такие как Турция, снизились на 35-45%, стимулируя спонтанные покупки.

Фото: автор: команда новостей SmartCitiesWorld

Эксперты считают, что рост спроса обусловлен несколькими факторами, включая укрепление потребительской уверенности, увеличение объемов перевозок и доступность новых направлений. Турция остается самым популярным направлением для российских туристов, при этом средняя стоимость бронирования увеличилась на 12% в годовом выражении, составив 196,1 тысячи рублей, но по сравнению с августом цены снизились на 5%.

Данные также показывают, что Белоруссия и Турция стали лидерами по числу бронирований россиян на осень 2023 года, с 18% и 17% соответственно. Среди других популярных направлений в этот сезон входят Таиланд, Италия, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан, Франция и Япония.

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Туризм в «бархатный сезон»: Где отдыхают россияне?