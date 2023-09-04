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Власти Турции усложнят правила аренды апартаментов для туристов

2:07
Туризм

Турецкие власти разрабатывают новые правила для краткосрочной аренды, которые, по всей видимости, будут представлять серьезные изменения для туристов, которые предпочитают сэкономить, выбирая апартаменты вместо отелей. Местные отели и бизнес-ассоциации жалуются на низкую заполняемость своих помещений в течение всего сезона из-за того, что многие туристы предпочитают арендовать квартиры на короткий срок вместо проживания в отелях.

Власти Турции усложнят правила аренды апартаментов для туристов
Фото: Openverse

Они отмечают, что большинство сдающих квартиры работают неофициально и не уплачивают налоги, что создает недобросовестную конкуренцию. Из-за этого правила краткосрочной аренды могут быть изменены в ближайшее время.

Президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Али Бахар сообщил, что власти работают над этим вопросом и уже начали предпринимать конкретные меры после обсуждения этой проблемы с министром туризма Мехметом Эрсоем. Одним из предложенных изменений является требование получить согласие всех жильцов здания, если квартира будет предлагаться на Airbnb. Однако полный запрет не планируется, и власти намерены решать эту проблему с помощью проверок и более эффективных правил. Кроме того, обсуждается специальная схема налогообложения для таких квартир, и будет создана горячая линия, на которой граждане смогут сообщать о нелегальных арендаторах.

Столкнувшись с жалобами, в первую очередь, нарушителями законов являются сами туристы, а именно россияне, перебравшиеся в Турцию. С начала года по август в Анталью прибыло более 10 миллионов иностранных туристов, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, заполняемость отелей Антальи снизилась с 74,6% в июле 2022 года до 70,5% в июле 2023 года. Всего в Антальи проживают 200 тысяч иностранцев.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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