Власти Турции усложнят правила аренды апартаментов для туристов

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие власти разрабатывают новые правила для краткосрочной аренды, которые, по всей видимости, будут представлять серьезные изменения для туристов, которые предпочитают сэкономить, выбирая апартаменты вместо отелей. Местные отели и бизнес-ассоциации жалуются на низкую заполняемость своих помещений в течение всего сезона из-за того, что многие туристы предпочитают арендовать квартиры на короткий срок вместо проживания в отелях.

Фото: Openverse

Они отмечают, что большинство сдающих квартиры работают неофициально и не уплачивают налоги, что создает недобросовестную конкуренцию. Из-за этого правила краткосрочной аренды могут быть изменены в ближайшее время.

Президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Али Бахар сообщил, что власти работают над этим вопросом и уже начали предпринимать конкретные меры после обсуждения этой проблемы с министром туризма Мехметом Эрсоем. Одним из предложенных изменений является требование получить согласие всех жильцов здания, если квартира будет предлагаться на Airbnb. Однако полный запрет не планируется, и власти намерены решать эту проблему с помощью проверок и более эффективных правил. Кроме того, обсуждается специальная схема налогообложения для таких квартир, и будет создана горячая линия, на которой граждане смогут сообщать о нелегальных арендаторах.

Столкнувшись с жалобами, в первую очередь, нарушителями законов являются сами туристы, а именно россияне, перебравшиеся в Турцию. С начала года по август в Анталью прибыло более 10 миллионов иностранных туристов, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, заполняемость отелей Антальи снизилась с 74,6% в июле 2022 года до 70,5% в июле 2023 года. Всего в Антальи проживают 200 тысяч иностранцев.

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