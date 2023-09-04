В Италии организуют туристические поездки для сверхбогатых людей

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие по Италии в стиле "люкс" обещает сверхбогатым туристам роскошный и обновленный поезд "Восточный экспресс", предлагая им возможность исследовать Аппенины по одиннадцати различным маршрутам. Согласно информации, распространенной в европейских СМИ, пассажирам, готовым потратить от 6,600 до 25,000 евро за ночь, предоставят "версию Италии для сверхбогатых". Однако местные эксперты высказывают опасения относительно возможных социальных протестов и "туристофобии" в стране, которая уже существует и без этого.

Фото: Openverse

Запланировано введение шести или восьми супер-роскошных поездов, обслуживаемых практически легендарной компанией "Восточный экспресс", которая знакома миру уже более ста лет благодаря произведениям таких авторов, как Грэм Грин и Агата Кристи. Согласно официальным объявлениям, поезда будут следовать по 15 маршрутам, из которых 12 проходят только по Италии, охватывая 14 самых живописных регионов страны с самыми известными достопримечательностями и включая более 130 городов. Оставшиеся три маршрута охватывают международные направления — Париж, хорватский Сплит и, естественно, Стамбул, что характерно для "Восточного экспресса". В общей сложности это включает в себя 16,000 километров железнодорожных путей, протянутых по всему полуострову.

Стоимость такой роскоши также впечатляет: для бронирования требуется депозит в размере 500 евро, а цена билетов на двухместные номера варьируется от 6,600 до 25,000 евро за одну ночь.

Большая часть маршрутов предполагает путешествие по сельской местности южной Италии. Несмотря на великолепные достопримечательности, богатую историю и изысканную кухню этой части страны, здесь находятся самые бедные районы. В некоторых из них, как Кампания, уровень бедности достигает 15%. Это означает, что более 800,000 человек в этом регионе не могут позволить себе основные продукты питания и тепло в доме зимой, отмечают итальянские эксперты.

Следовательно, обычные итальянцы, косвенно финансируя этот проект, не имеют возможности воспользоваться услугой, в то время как обычные железные дороги оставляют желать лучшего и создают ощущение заброшенности со стороны государства. С учетом того, что именно Италия задает тон движению, призывающему "Туристы, убирайтесь вон!", существует риск того, что "элитарный" поезд лишь усилит общественные протесты.

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