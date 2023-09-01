В Анталии туристку нашли мёртвой в шезлонге на пляже

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трагический инцидент произошел в Анталии, куда пара немецких туристов прибыла на отдых. Всего через несколько дней после их поездки жена скончалась при загадочных обстоятельствах, а её тело было обнаружено в шезлонге на пляже. Турецкое издание Turizm Ajansi сообщило об этом событии, которое произошло в туристическом центре Кумкой в районе Илиджа.

Фото: openverse

В полдень пара наслаждалась отдыхом на побережье, прогуливаясь по берегу, прежде чем устроиться в шезлонгах, чтобы немного расслабиться. Однако примерно полчаса спустя женщина внезапно скончалась. Сначала её муж подумал, что она просто задремала. Медицинский персонал отеля, прибывший на место происшествия, быстро осмотрел её и подтвердил кончину 77-летней немки.

По факту происшествие местные власти инициировали расследование, а также процедуру проверки, чтобы выяснить причины этого инцидента. Тело погибшей туристки было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу в Анталию.

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