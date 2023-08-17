За год Турцию посетят не менее 5 миллионов российских туристов

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Как сообщил изданию ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, в текущем году более 2,6 млн российских туристов уже посетили Турцию, что делает данное направление лидером среди международных путешествий.

Фото: Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Ожидается, что к концу 2023 года в Турции отдохнет не менее 5 млн человек из РФ. Помимо этого, другие туристические направления также начинают восстанавливаться. В частности, с августа возможны групповые безвизовые поездки в Китай. Рейсы осуществляются как китайскими, так и российскими авиакомпаниями, с планами на расширение полётной программы, включая популярный курортный остров Хайнань.

Внутренний туризм также показывает хорошие результаты. Краснодарский край за летние месяцы принял около 10 млн человек, став одним из лидеров в этой области. Кроме того, хорошие цифры во внутреннем туризме у Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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