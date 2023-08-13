Роспотребнадзор назвал самые опасные болезни, которые россияне привозят из отпусков

Одной из наиболее распространенных болезней, которая, к несчастью, может сопровождать вас во время путешествия в некоторые страны, является лихорадка денге. Это опасное вирусное заболевание сопровождается лихорадкой, интоксикацией, болями в мышцах и суставах, а также высыпаниями на коже. Болезнь можно подцепить во многих странах, таких как Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Судан, Египет, Мексика, Гондурас и Бразилия. Инфекция передается через укус зараженного комара, такого как Aedes aegypti или Aedes albopictus.
Еще одним опасным заболеванием, которое требует особой осторожности во время путешествий, является малярия. Симптомы этой болезни включают рецидивирующие лихорадки, анемию, а также увеличение печени и селезенки. Заражение происходит при укусе комара рода Anopheles, который является носителем инфекции. Малярия встречается в таких странах, как Индия, Центральная Африканская Республика, Нигерия, Камерун, Конго, Гвинея, Ангола и Судан.
Не стоит забывать и о группе заболеваний, известных как лейшманиозы. Эти инфекционные заболевания могут повредить внутренние органы, кожу и слизистые оболочки. Важно знать, что лейшманиозы могут быть опасными и требуют особой осторожности, особенно при путешествиях в страны, где они встречаются.
Еще одной опасностью является желтая лихорадка. Это заболевание передается через укус комаров видов Aedes и Haemogogus. Для защиты от желтой лихорадки рекомендуется пройти вакцинацию перед поездкой в рискованные районы. Также важно использовать защитные средства, такие как репелленты, закрытую одежду и специальные сетки для окон и дверей. Не стоит забывать об аэрозолях, фумигаторах и других средствах, способных помочь в борьбе с комарами и москитами.
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