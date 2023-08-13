Роспотребнадзор назвал самые опасные болезни, которые россияне привозят из отпусков

Одной из наиболее распространенных болезней, которая, к несчастью, может сопровождать вас во время путешествия в некоторые страны, является лихорадка денге. Это опасное вирусное заболевание сопровождается лихорадкой, интоксикацией, болями в мышцах и суставах, а также высыпаниями на коже. Болезнь можно подцепить во многих странах, таких как Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Судан, Египет, Мексика, Гондурас и Бразилия. Инфекция передается через укус зараженного комара, такого как Aedes aegypti или Aedes albopictus.

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Еще одним опасным заболеванием, которое требует особой осторожности во время путешествий, является малярия. Симптомы этой болезни включают рецидивирующие лихорадки, анемию, а также увеличение печени и селезенки. Заражение происходит при укусе комара рода Anopheles, который является носителем инфекции. Малярия встречается в таких странах, как Индия, Центральная Африканская Республика, Нигерия, Камерун, Конго, Гвинея, Ангола и Судан.

Не стоит забывать и о группе заболеваний, известных как лейшманиозы. Эти инфекционные заболевания могут повредить внутренние органы, кожу и слизистые оболочки. Важно знать, что лейшманиозы могут быть опасными и требуют особой осторожности, особенно при путешествиях в страны, где они встречаются.

Еще одной опасностью является желтая лихорадка. Это заболевание передается через укус комаров видов Aedes и Haemogogus. Для защиты от желтой лихорадки рекомендуется пройти вакцинацию перед поездкой в рискованные районы. Также важно использовать защитные средства, такие как репелленты, закрытую одежду и специальные сетки для окон и дверей. Не стоит забывать об аэрозолях, фумигаторах и других средствах, способных помочь в борьбе с комарами и москитами.

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Какие болезни можно привезти из отпуска