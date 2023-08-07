Юристы напомнили о сувенирах, за ввоз которых в Россию могут наказать

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

При первом взгляде на безобидные сувениры, привезенные в Россию, могут обернуться неприятными ситуациями на таможне, и даже привести к штрафам или уголовной ответственности, сообщает Турпром.

Фото: Pravda.Ru

Один из наиболее рискованных аспектов ввоза товаров — это ввоз лекарств. Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с нарушением законодательства, рекомендуется уточнить, разрешен ли ввоз конкретного препарата. Даже если вы не сознательно покупаете наркотическое вещество, оно может оказаться в составе какого-либо медикамента. Поэтому необходимо быть осторожным и внимательным к декларированию лекарств при ввозе.

Также стоит обратить внимание на косметические средства и сувениры. В некоторых странах продаются товары, в производстве которых использованы компоненты, запрещенные на территории России. Даже самая невинная косметика может содержать следы наркотических веществ. Поэтому перед ввозом сувениров следует тщательно изучить их состав и убедиться, что они соответствуют российским стандартам.

Помимо состава товаров, не менее важно учитывать количество ввозимых товаров. Ограничения действуют на ввоз алкоголя и табачной продукции. Например, на одного человека разрешается ввозить не более 200 сигарет и пяти литров спиртных напитков. Попытка ввезти большое количество однотипных товаров, таких как электроника, одежда или обувь, может вызвать подозрение таможенников. Для избежания проблем рекомендуется декларировать подобные товары.

Проблемы могут возникнуть не только при ввозе товаров в Россию, но и при вывозе сувениров за границу. Некоторые вещи могут подпадать под запрет или требовать декларирования при вывозе. Например, кораллы, ракушки, антиквариат и изделия из слоновой кости могут быть запрещены или подлежать специальным правилам. Для получения подробной информации о правилах ввоза и вывоза товаров рекомендуется обратиться к туроператорам, гидам или официальным источникам информации.

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Какие сувениры категорически нельзя привозить из отпуска?