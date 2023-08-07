В Греции жители восстали против арендаторов шезлонгов

3:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

На греческом острове Парос началось настоящее движение сопротивления. Местные жители устали от проблем с поиском места на пляже из-за жадных фирм, предлагающих аренду шезлонгов, и решили сражаться за свои права. Образовав "Движение полотенец", они выступили против агрессивных действий предпринимателей и заявили о начале войны туристам, пишет Турпром.

Фото: pixabay.com

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются туристы и местные жители Пароса, является нахлждение пляжей под властью жадных компаний. Нелегальные арендаторы шезлонгов навязывают туристам дорогостоящие услуги, не оставляя места для отдыха местных жителей. От этого положения местные жители не могли отвертеться, и, наконец, они решили выразить свой протест.

Июль стал переломным месяцем на Паросе. Участники "Движения полотенец" устроили демонстрацию на побережье Эгейского моря, демонстрируя свои требования и стоя на страже бесплатных пляжей. Слоган "Верните пляж: движение граждан Пароса за бесплатные пляжи" был не только нарисован на транспарантах, но и сказан громким голосом местных жителей. Это был первый шаг к борьбе за справедливость и свободный доступ к общественным пляжам.

Костис Хадзидакис, министр национальной экономики и финансов Греции, поддержал движение и выразил свою позицию. Понимая важность ситуации, он приказал полиции усилить патрулирование на популярных пляжах и пресечь незаконные действия негодяев, лишающих местных жителей и туристов возможности наслаждаться морским отдыхом. Он подчеркнул, что пляжи являются общественным достоянием, которое не должно быть ограничено корыстными интересами.

Греция стала настоящим райским местом для туристов в этом году, привлекая рекордное количество посетителей. Однако этот всплеск популярности также привел к возникновению множества мелких компаний, которые стремятся заработать на аренде шезлонгов и полотенец на лучших пляжах. Организация Save Paros Beaches, например, предлагает туристам аренду зонтиков и шезлонгов за огромные суммы. Эта практика вызвала недовольство местных жителей и спровоцировала начало движения.

Местные жители активно выступают против такой коммерциализации пляжей. Они подчеркивают, что пляжи являются общественными пространствами и должны быть доступны всем, независимо от их финансового положения. Нельзя позволять жадным бизнесменам захватывать и превращать пляжи в коммерческие зоны, лишая местных жителей и гостей возможности насладиться природной красотой без лишних расходов.

Первые успехи "Движения полотенец" уже заметны. Благодаря расследованию и анализу земельного кадастра, удалось закрыть три фирмы по аренде шезлонгов на пляже Санта-Мария на острове Парос. Пример Пароса вдохновил жителей других островов Кикладского архипелага, таких как Фессалия, Наксос и Родос, поддержать движение и бороться за свои пляжи.

Движение на Паросе оказалось лишь началом борьбы. Жители Наксоса также вступили в эту схватку, борясь против "преступного поведения пляжных баров", которые пытаются контролировать пляжи через коммерческие сделки. Участники движения в Наксосе решили не молчать и написали открытое письмо, собрав множество подписей. Они также начали систематически документировать нарушения и фиксировать ситуацию на пляжах, чтобы обеспечить прозрачность и привлечь внимание к проблеме.

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