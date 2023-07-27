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Искусанный клопами турист получил рекордную компенсацию

2:06
Туризм

Британский турист, отдыхавший в престижном районе Голливуд-Хиллз, отсудил рекордную компенсацию у владельцев дома, который он снял на время отпуска.

Искусанный клопами турист получил рекордную компенсацию
Фото: shutterctock.com

Путь к этой компенсации был долгим, так как в 2015 году во время пребывания в этом доме туриста сотни раз укусили клопы. Судебный процесс затянулся, но турист добился своего. 

Он планировал проживать в доме на улице Васанта-уэй, квартал 2300, с 24 августа 2015 года по 22 октября 2015 года, но вынужден был уехать через четыре недели из-за невыносимого количества клопов, оккупировавших его жилище. Поначалу он думал, что это комары, но после нескольких бессонных ночей и болезненных укусов он обнаружил на кровати, матрасе и изголовье многочисленных клопов. Турист получил сотни укусов по всему телу, включая спину, руки, шею и пах, что причинило ему серьезный дискомфорт, оставив необратимые шрамы и эмоциональный стресс, как гласит жалоба.

Интересно, что владельцы дома жили неподалеку от туриста, но узнали о проблеме с клопами только тогда, когда он решил покинуть арендованное жилье. Тем не менее суд признал владельцев недвижимости небрежными и ответственными за причиненные клопами повреждения. Согласно решению арбитража, владельцы не сумели поддерживать дом в пригодном для проживания состоянии, что является нарушением гражданского кодекса Калифорнии. Они должны были обнаружить заражение заранее, задолго до приезда туриста.

Хотя пострадавшему была присуждена крупная компенсация в размере 33 млн рублей за "прошлые боли и страдания", сумма была уменьшена до 375 тыс. за то, что он не сообщил владельцам о проблеме с клопами, хотя у него были возможности сделать это. Тем не менее этот исход дела является историческим, как отметил адвокат.

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Откуда берутся клопы в постели и из-за чего они могут в ней жить?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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