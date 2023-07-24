Туристка, рискнувшая ехать в Крым по сухопутному пути, поделилась своим опытом.
Девушка в интервью программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" назвала путь по суше на полуостров "достаточно безопасным и комфортным".
"В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. Запомните, что танк на дороге в любом случае будет главным", — сказала туристка.
Она предупредила, что на пути не будет действовать ОСАГО или КАСКО, поэтому оформить аварийный случай и получить выплату не получится.
"Людей совсем не было. Меня это удивило. Я думала, что будут какие-то пробки. Может, конечно, люди переживают ехать этим путём", — рассказала девушка.
Ранее сенатор Сергей Цеков назвал "абсолютно нормальной" дорогу в Крым через Мелитополь.
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