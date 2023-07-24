Добравшаяся до Крыма по сухопутному пути туристка рассказала о своих впечатлениях

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка, рискнувшая ехать в Крым по сухопутному пути, поделилась своим опытом.

Фото: Telegram: сухопутный путь в Крым через новые территории и Мариуполь

Девушка в интервью программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" назвала путь по суше на полуостров "достаточно безопасным и комфортным".

"В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. Запомните, что танк на дороге в любом случае будет главным", — сказала туристка.

Она предупредила, что на пути не будет действовать ОСАГО или КАСКО, поэтому оформить аварийный случай и получить выплату не получится.

"Людей совсем не было. Меня это удивило. Я думала, что будут какие-то пробки. Может, конечно, люди переживают ехать этим путём", — рассказала девушка.

Ранее сенатор Сергей Цеков назвал "абсолютно нормальной" дорогу в Крым через Мелитополь.

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