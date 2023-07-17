Сенатор Цеков назвал "абсолютно нормальной" дорогу в Крым через Мелитополь

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские власти положительно охарктеризовали путь в Крым через новые российские регионы.

Фото: Fotodom. ru

Сенатор Сергей Цеков после известия о подрыве Крымского моста назвал дорогу в Крым через Мелитополь "абсолютно нормальной".

Он предупредил тех, кто решится поехать в Крым по сухопутной дороге, что на этом маршруте не исключены "попытки провокаций".

Власти Крыма также советовали воспользоваться альтернативной дорогой на полуостров.

Ранее политолог Сергей Марков оценил поручение Владимира Путина пустить автомобили в Крым через ДНР и Мариуполь.

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Как работает сухопутный коридор в Крым