Российский турист в Узбекистане понял, что местные массово едят глину

Российского туриста поразили особенности питания в Узбекистане: местные жители едят обычную глину, которую даже продают на рынках, предлагая разные вкусы, наподобие соленой глины. Об этом сообщает Турпром.

Фото: https://www.askideas.com/media/48/Courtyard-Of-Po-i-Kalyan-Mosque-Picture.jpg

Для узбеков это давняя традиция, схожая с употреблением мела российскими беременными женщинами. Камни из глины пользуются большим спросом, и их цена весьма доступна — всего около 200 рублей за килограмм. Россиянин также попробовал этот необычный продукт, но его результаты оказались не впечатляющими: глина оставила странный привкус и налипла на зубах, требуя нескольких бутылок воды, чтобы смыть его.

Интересно, что традиция употребления глины и камней существует не только в Узбекистане, но и в других странах, включая Кыргызстан, Грузию, Индию и некоторые регионы Африки и Латинской Америки. Это явление получило название геофагия и связано с культурой, традициями и медицинскими убеждениями. Некоторые люди верят, что употребление глины помогает очистить организм от токсинов или компенсировать недостаток определенных минералов, но стоит отметить, что медики обычно не рекомендуют такой вид питания.

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