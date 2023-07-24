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Российский турист в Узбекистане понял, что местные массово едят глину

Туризм

Российского туриста поразили особенности питания в Узбекистане: местные жители едят обычную глину, которую даже продают на рынках, предлагая разные вкусы, наподобие соленой глины. Об этом сообщает Турпром.

Российский турист в Узбекистане понял, что местные массово едят глину
Фото: https://www.askideas.com/media/48/Courtyard-Of-Po-i-Kalyan-Mosque-Picture.jpg

Для узбеков это давняя традиция, схожая с употреблением мела российскими беременными женщинами. Камни из глины пользуются большим спросом, и их цена весьма доступна — всего около 200 рублей за килограмм. Россиянин также попробовал этот необычный продукт, но его результаты оказались не впечатляющими: глина оставила странный привкус и налипла на зубах, требуя нескольких бутылок воды, чтобы смыть его.

Интересно, что традиция употребления глины и камней существует не только в Узбекистане, но и в других странах, включая Кыргызстан, Грузию, Индию и некоторые регионы Африки и Латинской Америки. Это явление получило название геофагия и связано с культурой, традициями и медицинскими убеждениями. Некоторые люди верят, что употребление глины помогает очистить организм от токсинов или компенсировать недостаток определенных минералов, но стоит отметить, что медики обычно не рекомендуют такой вид питания.

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Узбекистан и горы еды. Ташкент - столица плова. Вот это цены!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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