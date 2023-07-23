В мире объявлена крупнейшая отельная сеть

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мире объявлена крупнейшая отельная сеть, об этом сообщает зарубежная пресса, сообщает Турпром.

Фото: pixabay.com

На первом месте оказалась сеть Marriott с 8'082 объектами в разных странах мира и общим числом 1'491'191 номеров в этих объектах. На втором месте — китайская сеть Jing Jiang, хотя у них больше всего отелей — 12'359.

В общей сложности в списке представлены шесть отельных сетей из США, две из Китая, а также одна из Франции. Причём китайские гостиничные сети, которые ранее занимали нижние позиции, теперь составляют три из топ-10. А вот турецкие отели не поднялись выше второй сотни.

Полный список топ-10 выглядит следующим образом: Marriott (США), Jin Jiang (Китай), Hilton (США), IHG (США), Wyndham (США), Accor (Франция), World Group (Китай), Choice (США), BTG (Китай), BWH (США).

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