Поляки считают себя изобретателями водки

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поляки — странный народ. Казалось бы, они тоже восточные славяне, но в чем-то они совсем не похожи на нас, и некоторые из их поводов для гордости могут удивить наших людей. Это сделал российский турист, путешествующий по разным городам Польши, и поделился своими наблюдениями на страницах своего канала "ГДЕ НАМ ЖИТЬ" в социальной сети "Дзен". Об этом сообщает Турпром.

Фото: visaapp.ru

Во-первых, автор отметил, что поляки гордятся своей архитектурой, которая является живым свидетельством их многовековой истории. В каждом городе он обнаружил здания и замки с богатой историей, которые активно реставрируются, и при этом стараются сохранить староевропейский стиль.

Во-вторых, россиянин заметил, что поляки заботятся о природе. Он обратил внимание на активистов, которые борются за экологию и сохранение лесов и животных. Строгие правила охоты и рыбной ловли помогают поддерживать богатую фауну, и даже дикие животные, такие как лисы, часто появляются даже в городских парках.

В-третьих, религиозность является еще одной отличительной чертой польского народа. Поляки гордятся тем, что по количеству верующих занимают лидирующее место в странах Евросоюза. Однако у россиянина это вызвало некоторое недоумение, так как он заметил, что везде ощущается навязывание католической религии, особенно в детских садах, школах и институтах. Он сравнил это с сектантскими проявлениями, так как встречал много церквей и рекламы с религиозным подтекстом.

При этом, повод для гордости о религии контрастирует с пристрастием поляков к выпивке, особенно за то, что Польша стабильно входит в топ-10 самых пьющих стран мира. Поляки предпочитают крепкие напитки, особенно уважают водку или настойки. Россиянин удивился, что водку жители европейской страны считают истинно польским напитком, и возмутился тем, что поляки претендуют на звание изобретателей этого спиртного напитка, в то время как во всех остальных странах мира водка ассоциируется, скорее, с Россией.

Кроме того, в Польше есть свой популярный напиток, известный во всем мире — настойка "зубровка" с крепостью около 40%. И последний повод для гордости, который путешественник назвал "забавным", это подчеркивание своей принадлежности к Евросоюзу. Поляки не упускают возможности отметить, что они часть Евросоюза и занимают в нем 10-ое место, как бы подчеркивая свою важность.

Сравнивая все эти достоинства с тем, что отмечают в своей стране россияне, поляки кажутся странными, заключил автор. Напомним, что наши соотечественники гордятся обширными и разнообразными землями, историческими победами и вооружением.

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