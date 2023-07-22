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Самые востребованные профессии в Европе шокируют экспертов!

3:42
Туризм

Европа сталкивается с нехваткой кадров в 20 различных профессиях, что делает получение рабочей визы проще для иностранных специалистов такого рода занятости, включая россиян, пишет Турпром.

Самые востребованные профессии в Европе шокируют экспертов!
Фото: pixabay.com

В список входят профессии, которые испытывают нехватку хотя бы в одной из стран-членов Европейского союза или Шенгенской зоны. Кроме того, отчёт Европейского управления труда (EURES) на основе данных за 2022 год перечисляет профессии, которые считаются перенасыщенными в этих странах, то есть специалисты такого рода не востребованы в Европе. Анализ, представленный порталом Schengenvisainfo, выявил проблемы в балансе рабочей силы в регионе. Некоторые профессии испытывают недостаток специалистов и трудно заполняются собственными ресурсами, тогда как другие сталкиваются с избыточным числом работников и недостатком рабочих мест.

Однако не стоит думать, что профессии могут быть востребованными в одной стране и невостребованными в другой — это зависит от конкретного контекста, подчёркивается в документе. В ответ на такую ситуацию некоторые страны, включая Германию, разрабатывают стратегии трудоустройства, сфокусированные на молодых людях из определённых регионов, а также упрощают процедуру получения рабочих виз для тех, кто проживает за пределами европейского блока, включая россиян.

Политика трудовой миграции также подверглась корректировкам в других странах Европейского союза, которые стремятся сделать свои программы более привлекательными для приезжих, особенно тех, чьи навыки востребованы на рынке труда. Согласно изданию, даже Комиссия Европейского союза предложила рекомендацию по поощрению направленной трудовой миграции для определённых групп специалистов из стран, не входящих в состав ЕС, как один из путей решения проблемы нехватки рабочей силы в ключевых секторах всех стран-членов, что тормозит экономическое развитие.

Отчёт EURES предоставил список наиболее востребованных профессий в Европе, включая те, которые испытывают дефицит в целых 16 странах. Иностранные специалисты с опытом или образованием в этих профессиях имеют гораздо больше шансов получить рабочую визу в Европе по сравнению с представителями других профессий. Вот топ-20 наиболее востребованных профессий в Европейском союзе:

  • Каменщики и смежные специальности
  • Плотники и столяры
  • Водители большегрузов
  • Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков
  • Специалисты по уходу за больными
  • Сантехники и монтажники труб
  • Строительные и смежные электрики
  • Сварщики и огнеметчики
  • Укладчики бетона, отделочники бетона и смежные рабочие
  • Рабочие по листовому металлу
  • Укладчики полов и плитки
  • Разработчики программного обеспечения
  • Повара
  • Рабочие на строительстве зданий
  • Электромеханики и монтажники
  • Прикладные программисты
  • Практикующие врачи широкого профиля
  • Водители автобуса и трамвая
  • Автомеханики и ремонтники
  • Практикующие врачи-специалисты

Кто не найдёт своего места в Европе? Среди тех, кому может быть сложно получить рабочую визу, — это представители современных профессий, поскольку внутренний рынок большинства стран блока насыщен такими специалистами, как дизайнеры графики и мультимедиа, административный и исполнительный персонал, журналисты, дизайнеры интерьеров, декораторы, продавцы в магазинах и другие.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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