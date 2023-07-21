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Семья туристов была шокирована тем, что нашла минное поле на пляже

2:51
Туризм

Семья из четырех человек прибыла на один из популярных пляжей, полна ожидания приятного отдыха и купания в море. Однако их приключение приняло неожиданный оборот, когда они столкнулись с предостерегающим знаком о минном поле. Инцидент произошел на пляже на юго-западе Дании, рядом с полуостровом Скаллинген. Об этом пишет Турпром.

Семья туристов была шокирована тем, что нашла минное поле на пляже
Фото: REX/Shutterstock

Глава семьи опубликовал фотографию знака, предупреждающего об опасности, на платформе Reddit. На фото были видны две надписи: "Осторожно, мины!" на датском языке и "Внимание, мины" на немецком. Турист, который разместил изображение, поделился своими мыслями:

"Мы в отпуске. Сегодня я позволил своей жене выбирать, на какой пляж идти. Я воспринимаю это как знак". Он также добавил, что до этого они посетили множество пляжей, которые были безопасными и приятными для отдыха с детьми. Однако столкновение с предупреждающим знаком изменило их планы на текущий день. "Я посмотрел направо, где моя 4-летняя дочь стояла со своей лопаткой, затем посмотрел на свою жену с нашим малышом и просто решил развернуться и вернуться к нашей машине, чтобы поехать на известный безопасный пляж", — рассказал немец.

Но откуда мины? Как и многие другие страны, Дания столкнулась с последствиями Второй мировой войны, когда войска фашистской Германии заминировали большую часть ее территории, включая побережье. Власти страны предприняли значительные усилия для обезвреживания мин и боеприпасов, оставшихся от нацистов, однако некоторые места остаются заминированными. Например, наблюдатель за наземными минами и кассетными боеприпасами сообщил, что только с 2006 по 2021 год в Дании было обезврежено 3 098 противопехотных мин, 259 противотранспортных мин и 554 неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных осколков войны на площади 1 860 000 квадратных метров, включая курортный полуостров Скаллинген.

"Раз в несколько лет на эту береговую линию прибивает неразорвавшийся снаряд. Если вы случайно обнаружите какие-либо странные предметы, пожалуйста, свяжитесь с полицейским управлением и не трогайте их, пока их не проверят саперы", — уточнил один из комментаторов на форуме.

В то же время другие пользователи сообщили автору поста, что такого рода "сюрпризы" не являются редкостью, и есть несколько мест и пляжей в Германии, Франции и Дании, которые отмечены аналогичными знаками.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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