В Хабаровском крае зацвели лотосы: туроператоры запустили экскурсии к озёрам

В Хабаровском крае зацвели лотосы. Региональные туроператоры объявили о запуске экскурсий к озёрам, на которых можно полюбоваться уникальными растениями.

Существуют лишь четыре разновидности лотосов: каспийский, орехоносный, жёлтый и дальневосточный, известный также под названием "лотос Комарова". Последний занесён в Красную книгу.

Корреспонденты transsibinfo. com сообщают, что первые экскурсии пройдут уже в предстоящие выходные. Стоимость туров будет зависеть от продолжительности поездок и включения дополнительных услуг: экскурсионного обслуживания и фотосессий с профессиональными фотографами.

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