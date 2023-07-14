МК: туристы вынуждены тратить на туалеты в российском Геленджике по 500 руб. в день

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жаркий сезон на юге России в самом разгаре, однако туристы довольны далеко не всем на российских курортах. "МК" собрал отзывы путешественников о Геленджике. В основном они сводятся к грязному морю, высоким ценам на фрукты и жильё и невкусную еду.

Фото: https://statpad.ru/gelenzhik-trafik

Некоторые и вовсе называют город "помойкой" из-за мусора на улицах и пляжах, многочисленных людей в состоянии алкогольного опьянения, неработающих кондиционеров и обманов в кафе на деньги.

Неделю назад Наталья вернулась из Геленджика и рассказала, что была удивлена стоимостью туалетов на пляже. На первый взгляд цена в 40 рублей кажется вполне доступной. Но, находясь весь день у моря с ребёнком, на справление нужды уходит 500 рублей в день. А если посчитать расходы на семью из четырёх человек, то желание ходить в туалет пропадает. Поэтому многие это делают прямо в кабинках для переодевания, которых, к слову, очень мало на пляжах.

"Сам город понравился, есть где погулять, имеются сетевые магазины, кафе, столовые, которые из-за дешевизны пользуются спросом. <…> В целом обстановка спокойная: по набережной в течение дня ездит полицейский патруль, вдоль пляжа прогуливаются полицейские. В 9 утра пляж уже переполнен. После 10 часов трудно найти местечко, чтобы приткнуться. В море плавала тина, но не критично" — описала свой отдых россиянка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Суровая правда об отдыхе в Геленджике: на туалет в день уходит 500 рублей