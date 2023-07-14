Крымские курорты возлагают большие надежды на российских туристов и ожидают наплыв отдыхающих уже в июле, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, сезон будет показательным для всей туристической отрасли региона.
Как подчеркнул глава крымского парламента, туристы могут не сомневаться в безопасности и "мирном небе" над Крымом.
"Нельзя позволить отрасли умереть. Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август. Чистое крымское море, наш климат — вне конкуренции. При этом наши туристы ходят под мирным небом", — пояснил Константинов РИА Новости.
По его словам, основной поток гостей ожидают в июле-августе. Как подчеркнул Константинов, россияне всё больше проявляют интерес к отечественным курортам.
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